مقتل 13 من عناصر مليشيا الحوثي في غارات جوية قرب ميناء الحديدة

متابعات-فجر :

قتل 13 من عناصر مليشيا الحوثي وأصيب آخرين بجروح، أمس الأربعاء، في غارات وقصف لمروحيات التحالف العربي جنوب مدينة الحديدة على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر عسكرية وطبية، لوكالة فرانس برس، بأن الهجمات الجوية استهدفت مقارَّ للمتمردين في منطقتي الطائف والنخلية الساحليتين على بعد حوالي 10 كلم جنوب مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الهجمات أدت أيضاً إلى تدمير خمسة قوارب صيد كان يستخدمها الحوثيون لنقل أسلحة إلى جزيرة طرفة قبالة المدينة، من ميناء الحديدة.

وتشهد المنطقة الساحلية في غرب اليمن حملة عسكرية للقوات الحكومية الموالية للرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي منذ بداية العام تهدف إلى استعادة السيطرة على كامل المنطقة من أيدي الحوثيين.