جامعة الملك سعود تدعو المرشحات لوظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات تعيينهن

واس – فجر

دعت جامعة الملك سعود ، المواطنات المرشحات لشغل مجموعة من الوظائف الصحية بمسمى “أخصائي مساعد مدير إدارة، طبيب مقيم أسنان، وصيدلي” إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهن ابتداءً من يوم الأحد 12 /7 / 1438هـ هـ ولمدة خمسة أيام عمل.

وأهابت وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لشؤون الموظفات بالجامعة الدكتورة مي العقيّل بالمرشحات الموضحة أسمائهن على الموقع الإلكتروني للعمادةhttps://dfpa.ksu.edu.sa إلى الحضور لوحدة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 مصطحبات معهن ملف يحتوي على أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها, والهوية الوطنية وصورة منها، مؤكدة أن من لم تراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقها في التعيين ويتم استدعاء من تليها في الترتيب.