“ميسي” يقود برشلونة لقهر أشبيلية بثلاثية في الدوري الأسباني

وكالات – فجر

ردّ ميسي عمليا على قرار إيقافه دوليا وسجل هدفين ليقود برشلونة إلى فوز كبير وثمين 3 / صفر على أشبيلية اليوم الأربعاء في المرحلة الثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ووسط الأمطار التي هطلت بغزارة على برشلونة، أغرق الفريق الكتالوني ضيفه وحرمه من تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الأسباني ليرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام منافسه العنيد ريال مدريد لحين انتهاء مباراة الريال مع مضيفه ليجانيس اليوم في إطار نفس المرحلة.

وتجمد رصيد أشبيلية عند 58 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية له مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وعاد ميسي إلى صفوف برشلونة في مباراة اليوم بعدما غاب عن صفوف الفريق في المباراة الماضية أمام غرناطة للإيقاف بسبب الإنذارات.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى لميسي منذ قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإيقافه دوليا لأربع مباريات مع منتخب بلاده في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأكد ميسي أن معنوياته لم تتأثر بهذا الإيقاف حيث قدم اللاعب عرضا رائعا في الشوط الأول وسجل هدفين ليقود فريقه إلى اجتياز أحد أصعب الاختبارات في رحلة الدفاع عن اللقب.

وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 25 وميسي في الدقيقتين 28 و33 فيما عانى زميلهما البرازيلي نيمار دا سيلفا من سوء حظ هائل في العديد من الفرص، وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد فيكتور فيتولو نجم أشبيلية.