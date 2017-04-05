ولي العهد يغادر تونس

واس – فجر

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب مساء اليوم الجمهورية التونسية بعد أن رأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته المطار الرئاسي معالي الوزير مدير الديوان الرئاسي الممثل الشخصي لفخامة الرئيس التونسي محمد سليم العزابي ، ومعالي وزير الداخلية الهادي المجدوب ووالي تونس عمر بن منصور.

كما كان في وداع سمو ولي العهد ، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي والملحق العسكري في السفارة العميد الركن خالد بن محمد السهيان ورؤساء الملحقيات والمكاتب السعودية في تونس.

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ .

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.