منح خادم الحرمين وسام الأمير نايف للأمن العربي

واس – فجر

منح مجلس وزراء الداخلية العرب وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تقديراً لدوره الرائد والمتميز في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ، وجهوده ـ أيده الله ـ في المحافظة على الأمن والسلم العالميين .

وثمن المجلس عالياً في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في ختام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التي انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم ، موقف خادم الحرمين الشريفين الثابت من دعم القضية الفلسطينية وسعيه لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة بما يكفل للشعب الفلسطيني استرداد حقوقه المشروعة كافة ، ودعوته ـ حفظه الله ـ لقيام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تلتها لدعم الاستقرار في اليمن , ومبادرته إلى إنشاء تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة , وتأسيسه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لمختلف دول العالم .

وكانت الجلسة الختامية للمجلس قد شهدت عرضًا لفلم وثائقي عن جائزة ووسام الأمير نايف للأمن العربي , التي تبناها المجلس وفاءً لفقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – وعرفاناً بأياديه البيضاء على مجلس وزراء الداخلية العرب وتعبيراً عن ما يكنه المجلس لسموه من محبة وتقدير .