4 طواقم أجنبية تدير مواجهات الجولة 22 في “دوري جميل”

واس – فجر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة (22) بالدوري السعودي، التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.

وأسندت اللجنة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك لمباراة الرائد والهلال في بريدة غدا ويعاونه ميرو غرجيك ، وميسلاف بتروفيتش ، والحكم الرابع تركي الخضير .

ويدير مواجهة القادسية والفتح بالخبر طاقم تحكيم سويسري بقيادة حكم الساحة نيكولاي هاني ويعاونه جان إيف ويشت ، وهاينجير ، والحكم الرابع حمد البريدي.

ويحكم مواجهة الفيصلي والتعاون بالمجمعة غدا الحكم الدولي سلطان الحربي ،ويعاونه محمد العبكري وياسر السلطان والحكم الرابع عبد الرحمن السلطان.

وفي مباراة الجمعة بين الأهلي والباطن يديرها طاقم تحكيم سويدي بقيادة حكم الساحة تيفان جونسون ، ويعاونه فريدريك نيسلون ومحمد كولوم ، والحكم الرابع رائد الزهراني.

ويقود مباراة النصر والاتحاد في الرياض بعد غد حكم الساحة الدولي محمد الهويش ويعاونه فيصل القحطاني وهشام الرفاعي والحكم الرابع خالد صلوي .

فيما يدير مباراة الاتفاق والخليج في ختام الجولة يوم السبت طاقم تحكيم إسباني بقيادة حكم الساحة ألبرتو أونديانو مايينكو ويساعدة خيسوس زانكادا لوباتو ، وألونسو فيرنانديز ، والحكم الرابع حسين الستري .

أما مباراة الوحدة والشباب يديرها الحكم الدولي خالد الطريس ويعاونه عبدالعزيز الأسمري وبدر الشمراني ، والحكم الرابع حسين أبو شاهين.