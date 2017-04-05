ولي العهد يستقبل وزراء داخلية الإمارات واليمن والعراق والأردن

واس – فجر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء ركن محمد حسين عرب، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية العراق قاسم محمد الأعرجي ، ومعالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية غالب الزعبي ، كلاً على حده.

وجرى خلال الاستقبالات بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز سبل التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول الشقيقة في المجالات كافة.

كما جرى خلال الاستقبالات مناقشة تعزيز العمل الأمني المشترك، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الدورة ال34 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

حضر الاستقبالات الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.