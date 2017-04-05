الأهلي يفاوض عبيد القادسية

متابعات – فجر :

دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع نظيرتها في القادسية لانتقال الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد وشراء عقد اللاعب للانتقال واللعب لصفوف “الراقي” الموسم المقبل تدعيماً لخط الدفاع.

وعلمت “الرياض” أن الإدارة الأهلاوية بدأت في المفاوضات باكراً مع بعض اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل والتي كان من ضمنها التعاقد مع ظهير أيسر محلي وذلك من أجل تعزيز الجهة اليسرى، ويلعب عبدالرحمن العبيد بشكل جيد في هذه الجهة ويمتاز بسرعته وقدراته الفنية الرائعة والتي جعلته هدفا لكبار أندية “دوري جميل” للمحترفين.