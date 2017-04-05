ولي العهد يستقبل وزراء داخلية البحرين ومصر وموريتانيا

واس – فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اليوم معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ومعالي وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية اللواء مجدي عبدالغفار، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمد ولد عبد الله ، كلاً على حدة .

وجرى خلال الاستقبالات بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول الشقيقة في المجالات كافة .

كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك للعمل ، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الدورة ال34 لمجلس وزراء الداخلية العرب .

حضر الاستقبالات الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، والوفود الرسمية المرافقة لوزراء داخلية البحرين ومصر وموريتانيا .