الملك سلمان يستقبل رئيسة وزراء بريطانيا

واس – فجر :

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة اليوم، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي .

كما كان في استقبالها، صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لدولة رئيسة وزراء بريطانيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافحت دولتها مستقبليها، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدا لله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيسة وزراء بريطانيا .

وفي صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، صافحت دولتها أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح الملك المفدى عددا من المسؤولين البريطانيين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولتها والوفد المرافق لها .