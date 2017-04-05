مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 7050.91 نقطة

واس – فجر :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 64.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7050.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك, وإكسترا, ومكة للإنشاء والتعمير, والحكير، وولاء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، والخليجية العامة, ووفا للتأمين، وأليانز إس إف, وجازادكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.72% و 0.70% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك، وكيان السعودية, والجزيرة ريت, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وجبل عمر, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 15.87 نقطة ليقفل عند مستوى 5025.4 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 415 ألف سهم تقاسمتها 408 صفقات.