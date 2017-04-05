وزير النقل يتفقد مطار الجوف ومشروع تطوير مطار عرعر

واس _فجر

تفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان،أمس مطار الجوف الإقليمي، كما وقف على مشروع تطوير مطار عرعر.

واطلع معاليه على سير العمل وما تم إنجازه من أعمال للأساسات في الصالة الجديدة على مساحة (16,000م2)، ويجري العمل حالياً على تركيب العناصر الإنشائية مسبقة الصب وتصنيع الهيكل المعدني لسقف المبنى، كذلك على الأعمال الإنشائية للمباني الخدمية التي تم الانتهاء منها بمساحة إجمالية (10,000م2) ،فيما تستكمل التشطيبات المعمارية والأعمال الكهربائية والميكانيكية للمباني ،إذ سيسهم المشروع حال اكتماله في استيعاب أكثر من مليون مسافر سنوياً .

وأبدى معالي وزير النقل تقديره على ما شاهده من أعمال منجزة في مشروع تطوير مطار عرعر مؤكداً اعتزازه بالمهندسين السعوديين المشرفين على مشروع تطوير المطار، وعلى ما يبذوله من جهد لخدمة وطنهم، وليثبتوا كفاءتهم وحرصهم على إنجاح المشروع الذي سيزيد الطاقة الاستيعابية للمطار، مشيرا الى حرص الهيئة على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لمطار عرعر لتحقيق الهدف المرجو منه في خدمة أهالي منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بمجموعة من المشاريع التطويرية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، لمواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين في مدن المملكة وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران للإنطلاق ضمن رؤية المملكة لعام 2030م .

يذكر أن مشروع تطوير مطار عرعر روعي في تصميمه البعد البيئي وتحقيق التكامل بجميع الوظائف والخدمات الأرضية للمطار، مع الالتزام باشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي (IATA)، كما أنه يندرج تحت الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الهندسية في قطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني .

// انتهى //

10:35ت م

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