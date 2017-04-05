الأرصاد :استمرار الرياح السطحية المثيرة للاتربة على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق (الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الباحة عسير ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض ).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والمدينة المنورة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والباحة وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم / ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-50 كم/ساعة وارتفاع الموجمن متر إلى مترين ونصف ،وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج.

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