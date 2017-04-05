أعراض “حساسية العين” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

أعراض حساسية العين أما حساسية العين فمن أهم أعراضها الحكة مع وجود احترام وتورم في ملتحمة العين ، كذلك يعاني المريض من الإفرازات المخاطية و شبه المخاطية ، وفي حالة وجود المحفز بشكل مزمن في البيئة المحيطة يؤدي ذلك إلى تمدد أوردة العينين مع تكون نتوءات في منطقة ملتحمة العين ، ومن الأعراض المزمنة كذلك إحساس المريض بجفاف في العين.

علاج حساسية العين

فيمكن تخفيف الحكة واحمرار العين بوضع كمادات الماء البارد على العين وذلك على لمدة عشر دقائق للمرة الواحدة وعدة مرات يوميا ، كذلك ينصح بالابتعاد عن الغبار والأتربة والحشائش وغيرها من الأمور التي تسبب الحساسية ، وعدم استخدام العدسات اللاصقة في فترة المرض لأنها تؤدي إلى زيادة الأعراض كما أنها قد تؤدي إلى التهاب العين البكتيرية والفيروسية. كذلك ينصح المريض باستخدام النظارات الشمسية ، حيث أن هذه النظارات تقيه من الأتربة والغبار المسببة للمرض وكذلك من أشعة الشمس التي يعتقد أن لها علاقة بالمرض ، وكذلك ينصح المريض بعدم فرك العين بتاتا لأن هذا الفرك يضاعف المرض و يؤثر كذلك على شبكية العين . في الحالات البسيطة إلى المتوسطة من حساسية العين يعطى المريض قطرات تقلل من إفراز مادة الهستامين ومن أنواعها : أولا القطرات المثبطة لخلايا تسمى خلايا الماست وهي التي تفرز مادة الهستامين مثل النيدوكروميل صوديوم و الللودوكساميد ، والنوع الثاني هو مضادات مستقبل الهيستامين ومن أمثلتها الاميداستين ، أما النوع الثالث فهو يجمع بين مضادات مستقبل الهيستامين والخلايا المثبطة في نفس القطرة مثل الالوباتيدين ، أما في الحالات الشديدة فيعطى المريض قطرات تحتوي على الكورتيزون .