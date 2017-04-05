ارتفاع ضحايا الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة “خان شيخون” إلى أكثر من 100 قتيل

متابعات-فجر :

أعلنت منظمات إغاثية أن هجمات يشتبه انها بأسلحة كيماوية قتلت مئة شخص على الأقل في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، أمس الثلاثاء وخلفت 400 شخص آخرين يعانون من مشكلات في التنفس.

وأوضح اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية، وهو تحالف لمنظمات إغاثة دولية يمول مستشفيات في سوريا وله مقر في باريس إن عدد الوفيات من المرجح أن يزيد.

وأضاف الاتحاد أن قرية خان شيخون جنوبي إدلب ضربت في بادئ الأمر قبل توجيه ضربات إلى مركز منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني في خان شيخون ومشفى الرحمة.

وقال الاتحاد “شاهدنا أكثر من 40 ضربة منذ الساعة السادسة والنصف”؛ وأضاف “عدد الضحايا مستمر في الزيادة وكذلك الضربات في منطقة إدلب إضافة إلى هجمات غير كيماوية في حماة”.