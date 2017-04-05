طرق لحذف عمليات البحث في تطبيق ” Instagram”

متابعات-فجر :

نقضي الكثير من الوقت على شبكة الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعية مثل: إنستاجرام وفيس بوك وتويتر في البحث عن الأشياء التي تهمنا.

ومع الاعتماد الكبير على الشبكات الاجتماعية، أصبح المستخدم يبحث بشكل دوري داخل هذه الشبكات عن حسابات وصفحات معينة وغيرها من عمليات البحث.

لكن الكثير من المستخدمين يشعرون بعدم الارتياح نتيجة احتفاظ هذه الشبكات بسجلات البحث الخاصة بهم، أو في حال استطاع شخص ما الوصول إلى حسابهم ومعرفة ما قام المستخدم بالبحث عنه.

لذا سنتعرف في هذا الموضوع على كيفية حذف عمليات البحث التي قمت بها على إنستاجرام

1-ذهب إلى ملفك الشخصي

2 – من أعلى الشاشة اذهب إلى الخيارات بالضغط على الثلاث نقاط الرأسية (أندرويد) أو رمز الترس في آيفون.

3-من أسفل القائمة الظاهرة أمامك ستلاحظ وجود خيار “مسح سجل البحث” Clear Search History اضغط عليه وأكد المسح.

وبذلك سيقوم تطبيق إنستاجرام بحذف كافة عمليات البحث التي قمت بها سابقاً، مع العلم أن عمليات البحث ستظهر من جديد في حال البحث عنها مرة أخرى.

لكن يُمكن للمستخدمين إخفاء نتيجة معينة من الظهور في نتائج البحث نهائياً من خلال الذهاب إلى خانة البحث والضغط عليها وبمجرد أن تختر أول حرف من الكلمة التي تبحث عنها ستظهر لك قائمة من أبرز نتائج البحث قم بالضغط على النتيجة التي تريد منع ظهورها نهائياً ثم اضغط إخفاء Hide.