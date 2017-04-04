“مانشستر يونايتد” يخطف تعادلاً قاتلاً أمام “إيفرتون” بالدوري الإنجليزي

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نجا مانشستر يونايتد من فخ إيفرتون بعد أن تعادل معه في الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1-1.

أحرز هدف التقدم لإيفرتون اللاعب فيل جاكيلكا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، وتعادل اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 94عن طريق ركلة جزاء.

هذا الفوزيمنح إيفرتون نقطة ثمينة ليترفع رصيدهم للنقطة 51 في المركز السابع، بينما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة ويبقى في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة تمكن فريق ليستر سيتي من الانتصار على سندرلاند بثنائية نظيفة من تسجيل سليماني وفاردي، وفاز واتفورد على وست بروميتش ألبيون بهدفين نظيفين وأخيراً فوز بيرنلي بهدف نظيف على حساب ستوك سيتي.