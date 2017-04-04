” ولي العهد” يبحث مع وزير الداخلية التونسي سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين

متابعات-فجر :

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب مع معالي وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب ، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مقر إقامته بتونس لوزير الداخلية التونسي والوفد المرافق له .

كما جرت مناقشة الموضوعات المتعلقة باجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب الـ (34) .

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز .