العراق.. مقتل 3 من قيادات تنظيم “داعش” خلال غارة جوية

متابعات-فجر :

وذكرت المديرية في بيان لها أنه “استناداً لمعلومات مديرية الإستخبارات العسكرية قامت طائرات القوة الجوية بتدمير موقعاً لعصابات داعش الإرهابية في حي التنك بالجانب الأيمن في الموصل أسفر عن مقتل عدد من القيادات فيه”، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي الثلاثاء.

وأضافت أن القادة هم “يونس الجبوري الملقب أبو هاجر العربي مسؤول الأنغماسيين العرب، وعذاب محمود طه الملقب أبو محمد مسؤول تجنيد مقاتلي أشبال الخلافة، وصباح المولى الملقب أبو أوس العراقي مسؤول التفخيخ لولاية نينوى”.

كما أعلنت خلية الإعلام الحربي أن “طيران الجيش وجّه أيضاً ضربات جوية لمواقع داعش في منطقتي الزنجيلي ومحطة القطار قرب الجسر القديم ضمن الجانب الأيمن من العمليات، ما أسفر عن قتل عشرات الإرهابيين من التنظيم”.

وتعلن مديرية الاستخبارات العسكرية، يومياً عن مقتل واعتقال عدد من الأشخاص المتورطين بعمليات إرهابية، في مختلف المحافظات العراقية من الموصل وحتى البصرة.