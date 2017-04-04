مقتل 17 من عناصر مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنودها، وإصابة 9 آخرين، إضافة إلى مقتل 17 مسلحاً من مليشيات الحوثي وحلفائها من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بمعارك بين الجانبين، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية، في بيان له: إن “المعارك دارت بين الطرفين في الجهة الغربية والشرقية للمدينة”.

وأوضح البيان أن القوات الحكومية والمقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيطرت على جبل المدرجات، وتقدمت باتجاه منطقة غراب وتلة الضنين غربي المدينة.