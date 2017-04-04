جدة.. إصابة 8 وإخلاء 48 شخصاً من شقق مفروشة إثر اندلاع حريق بالدور الأرضي بحي الوزيرية

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان؛ أن مدني جدة أخلى اليوم الثلاثاء، ٤٨ شخصًا من شقق مفروشة من ثمانية أدوار نتيجة حريق شبّ بالدور الأرضي للبناية بحي الوزيرية جنوب محافظة جدة.

وأضاف المتحدث، أن الحريق اندلع في غرفة بالدور الأرضي تستخدم لتخزين لأدوات ومواد التنظيف، وتسببت تلك المواد في حدوث سحب من الدخان تصاعدت بكثافة إلى الأدوار العلويّة للبنايّة.

وأكد؛ أن الحادث نتج عنه 8 إصابات معظمها كانت حالات هلع وخوف، تم معاجتهم جميعًا عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما نُقل رجل في العقد الخامس إلى المستشفى لتلقي العلاج.