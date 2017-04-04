“البيت الأبيض” يحمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي على مدينة “خان شيخون” السورية

متابعات-فجر :

ندد البيت الأبيض اليوم النظام السوري مسؤولية الهجوم العنيف الذي نفذ باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة “خان شيخون” جنوب محافظة “إدلب” في سوريا.

ونقلت وكالات أنباء الأمريكية عن المتحدث باسم البيت الأبيض سين سبيسر، قوله ” إن الهجوم الذي وقع اليوم غير مقبول، ولا يمكن أن يتجاهله العالم المتحضر”.

وأضاف سبيسر أن هذه الأفعال الشنيعة التي يقوم بها نظام بشار الأسد هي عواقب لضعف وتردد الإدارة الأمريكية السابقة”.. مشيرا إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما قال في عام 2012 “إنه سيضع خطا أحمر ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه لم يفعل شيئا”.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها عبر العالم لإدانة “هذا الفعل الذي لا يطاق”.

ولم يذكر المتحدث الأمريكي أي تدابير أو إجراءات تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخاذها إزاء هذا الهجوم، واكتفى بالقول “إن ترامب تحدث مع فريقه المكلف بشؤون الأمن القومي حول هذه القضية”.

يذكر أن 58 شخصا مدنيا على الأقل قتلوا، بينهم 11 طفلا، وأصيب عشرات آخرون، في قصف بأسلحة كيميائية وغازات سامة على بلدة “خان شيخون” في محافظة إدلب السورية.