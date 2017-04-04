خادم الحرمين الشريفين يتسلم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

واس-فجر :

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأيضاً لاهتمامه -حفظه الله- بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وإنشائه لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي، وإنشائه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان الإسلامية و العربية.

جاء ذلك خلال رعايته – أيده الله – مساء اليوم الثلاثاء، في الرياض حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ”39″ لهذا العام 1438هـ ـ 2017م.