تيريزا ماي تلتقي وزير الطاقة والصناعة للبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

واس-فجر :

التقت دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بمقر إقامتها في الرياض اليوم ، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في عددٍ من مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي إضافة إلى الطاقة وفتح آفاق الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ونائب

رئيس شركة أرامكو السعودية لتطوير الاعمال المهندس معتصم معشوق ، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.