” دوريات المجاهدين” تضبط 1138 متسللاً و مهربي مخدرات بمنطقة جازان

متابعات-فجر :

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، لعمليات تهريب كميات من المسكرات والحشيش، ومركبات، تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين، ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل في مواقع مختلفة، خلال الاثني عشر يومًا الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز أنه أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بحملات أمنية واسعة، خلال الاثني عشر يومًا الماضية، تمكنت من القبض على 1138 متسللاً، و 186 مخالفًا لنظام الاقامة والعمل، و29 مهربًا، في قضايا مختلفة، مبينًا أنَّ “الدوريات ضبطت 49 مركبة استخدمت في عمليات التهريب، و8863 حزمة من نبات القات”. وأشار إلى أنه “في عملية آخرى تمت مداهمة اوكار الترويج، وضبط 5640 لترًا من العرق المسكر، وضبط 9 بلاطات حشيش”. من جهته، أثنى مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير على جهود منسوبي الفرع المستمرة في التصدي لعمليات التسلل والتهريب، بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان، ومتابعة مدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد.