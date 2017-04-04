وزير التعليم يصدر قرارات تعيين وتجديد تعيين لعدد من عمداء الكليات

واس – فجر :

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم قرارات تتضمن تعيين وتجديد تعيين لعدد من عمداء الكليات، ويأتي ذلك بناء على أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن يعين عميد الكلية أو المعهد أو عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم وبناء على ترشيح مديري الجامعات .

واشتملت القرارات :

1- تجديد تعيين الدكتور علي بن عبدالله بن حسن الأحيدب، عميداً لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، لمدة سنتين.

2- تجديد تعيين الدكتور عمر بن محمد بن عمر معمر، عميداً لعمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لمدة سنتين.

3- تعيين الدكتور خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز المجلي، عميداً لعمادة تقنية المعلومات وتكنولوجيا التعليم بالجامعة السعودية الإلكترونية، لمدة سنتين.

4- تعيين الدكتور عمر بن عبدالرحمن بن محمد العمر ، عميداً لعمادة مركز دراسة الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، لمدة سنتين.

5- تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم المنصور ، عميداً لمركز خدمة التوظيف والأعمال الريادية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، لمدة سنتين.

6- تجديد تعيين الدكتور فهد بن محمد بن سعد الدوسري ، عميداً لكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى ، لمدة سنتين.

7- تجديد تعيين الدكتور علي بن فايز بن محمد آل بوهاشم الشهري ، عميداً لكلية العلوم والآداب في النماص ، لمدة سنتين.