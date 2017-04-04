كلوب متخوف من انتهاء موسم نجمه ماني

متابعات – فجر :

قال المدرب يورجن كلوب إن ساديو ماني مهاجم ليفربول سيغيب عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء بسبب إصابة في الركبة قد تبعده لنهاية الموسم.

وأبلغ كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء “الأمر ليس واضحا بنسبة 100 بالمئة، علينا الانتظار قليلا.. أستطيع أن أقول بكل تأكيد أنه لن يلعب غدا ركبته متورمة، وسننتظر التقييم النهائي، من الممكن (أن يكون موسمه انتهى)، لكن لماذا علينا أن نقول ذلك الآن؟”.

وقال المدرب الألماني “طالما نمتلك 11 لاعبا نبدأ معهم فكل شيء على ما يرام، من الجيد أن نمتلك ديفوك، الموسم طويل، وهو خيار مهم للغاية لنا الآن”.

وقال كلوب “تعلمنا الكثير.. موقف واحد أبدل المباراة، شعرنا بثقة زائدة في لحظة معينة، كانت مسؤوليتنا، نحن مسؤولون عن كل النتائج.

“بورنموث يملك 34 نقطة وما زال يقاتل، ليس أمامه أي نقاط ليفقدها.. وليس أمامنا أي نقاط لنفقدها”.

وأصيب ماني خلال فوز ليفربول 3-1 على ايفرتون يوم السبت؛ وقد يكون لأي غياب طويل للاعب منتخب السنغال تأثير كبير على فرص ليفربول في انهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.