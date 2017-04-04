وزير الطاقة يبحث مع نظيرة الكوري المشروعات الصناعية المشتركة

واس – فجر :

اجتمع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح مع وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا جوو هيونغ هوان، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وقد استهل معاليه الاجتماع بالحديث عن العلاقات العريقة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجالات الصناعة والطاقة والشراكة بين رجال الأعمال والشركات الكورية، مع نظرائهم في المملكة.

كما شكر معالي الوزير الكوري الاستضافة والجولة التي قام بها في أرامكو السعودية والجبيل ورأس الخير، وذكر استعداد كوريا لتعزيز هذا التعاون، والمشاركة الفاعلة في تحقيق طموح المملكة، من خلال المشاركة في مشروعات مبادرات المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تندرج تحت مظلة ورؤية المملكة 2030.

ووجه معالي المهندس الفالح بتشكيل لجان مختلفة من الوزارة للعمل مع الجانب الكوري، وتحديد فرص التعاون بين البلدين، ووضع خطط تنفيذية لها، مؤكدًا على العمل لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الكورية .

وتحدث الوزير الكوري عن رغبة كوريا بإيجاد فرص الأعمال في مختلف مجالات التقنية، والاتصالات الذكية، والصناعات الحديثة، منها على سبيل المثال، صناعة الطائرات الذكية.