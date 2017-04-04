الشؤون البلدية والقروية تصدر 1068 رخصة فورية

واس – فجر :

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات (1068) رخصة بلدية فورية إلكترونياً عبر بوابة “بلدي”، وذلك بعد إطلاق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مؤخراً المرحلة الأولى من الرخص البلدية الفورية لـ (200) نشاط تجاري.

وجاءت أمانة منطقة جازان في المرتبة الأولى من حيث إصدار الرخص الفورية، حيث قامت بإصدار (291) رخصة بلدية فورية، تلتها أمانة منطقة الرياض بعدد (165) رخصة فورية، ثم أمانة منطقة المدينة المنورة (132) رخصة فورية، وأمانة منطقة حائل بإصدار (124) رخصة فورية، وأمانة محافظة جدة في المرتبة الخامسة بإصدارها (108) رخصة بلدية فورية.

وتُعد خدمة الرخص البلدية الفورية، خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين.