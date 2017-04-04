ولي العهد يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

واس – فجر :

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة .

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في الرياض اليوم دولة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها .

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك لمكافحة التطرّف ومحاربة الإرهاب ، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين منها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق) ، ومعالي وزير الخارجية الدكتور عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان .

كما حضره من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس ، ورئيسة ديوان مقر الرئاسة فيونا ماكلويد هيل ، ومعالي مستشار الأمن القومي بمكتب رئاسة الوزراء مارك لايال جرانت ، ومعالي مستشار الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الفريق أول توم باكيت وعدد من المسؤولين.