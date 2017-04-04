السماح لشركة المتحدة إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات

واس – فجر :

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات بدءاً من يوم غد، وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستمرارها في تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق خطة العمل التي أوصى بها الاستشاري وعلى رأسها التطوير المستمر لنظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء.

ويأتي ذلك إشارةً إلى إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 7 / 3 / 1438هـ الموافق 6 / 12 / 2016م المتضمن منع شركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) من قبول مكتتبين جُدد في تأمين لمركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات اعتباراً من تاريخ 8 / 3 / 1438هـ الموافق 12 / 7 / 2016م مع إلزام الشركة بتعيين جهة استشارية خارجيّة يوافق عليها ويحدد إطار عملها من قبل المؤسسة, وذلك لتقييم إجراءات الشركة فيما يتعلق بتسوية المطالبات ومعالجة الشكاوى وللخروج بالتوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة.