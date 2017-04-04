شياومي تدعم هاتفها الجديد بكاميرا بدقة 30 ميجابيكسل

متابعات – فجر :

تستعد شركة شياومي الصينية للكشف عن هاتفها الجديد Mi 6 خلال الشهر الجاري، لذا بدأت العديد من التفاصيل والمواصفات الخاصة بالهاتف في الظهور استعدادًا للإعلان عنه.

وأوضحت صورة مسربة دعم الهاتف الجديد Mi6 بكاميرا خلفية بدقة 30 ميجابيكسل، وهي الدقة التي لم تشهدها الهواتف الذكية من قبل، إذ استخدمت سوني جهاز استشعار 24.8 ميجابيكسل بهاتف اكسبيرا z5، ومن بعدها قررت شركة سوني اليابانية استخدام عدد بيكسل أقل ودعمت هاتفي اكسبريا XZs وXZ بريميم بكاميرا بدقة 19 ميجابيكسل.

وأوضح صندوق الهاتف أيضًا عددًا من المواصفات الأخرى مثل بطارية سعة 4000mAh وشاشة قياس 5.15 بوصة ومعالج Snapdragon 835، جنبًا إلى جنب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام” و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.