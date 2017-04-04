طعن البائع وهرب بالسيارة.. القبض على “سارق الشاص” بمعارض النسيم

مشعل الغانم-الرياض-فجر:

نجح مواطنون في القبض والسيطرة على “سارق الشاص” بمعارض النسيم في العاصمة الرياض ، وهو سعودي في العقد الرابع ، بعد محاولة للسرقة باءت بالفشل ، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية والتي بدورها قامت بضبطه والتحفظ عليه.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تلقت غرفة عملية دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض وافد سوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر للطعن أثناء تواجده بمقر عمله بأحد معارض السيارات في حي النسيم شرق العاصمة الرياض من قبل شخص سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر بعد أن غافله وحاول سرقة مركبه نقل معروضه للبيع موهما إياه برغبته في تفقدها من الداخل وتجربة محركها ، و عند محاولة استيقافه من قبل الوافد عمد إلى طعنه ولاذ بالفرار ما نتج عنه ارتطامه بسبع مركبات تقف في الجوار تم السيطره عليه من قبل مرتادي المعارض مما تسبب في إصابة الوافد المشار إليه نتيجة استخدامه لسلاح أبيض وحدوث إصابات بالجاني.

وأضاف أنه تم التحفظ عليه من قبل فرقة دوريات الأمن المتواجده في الموقع وتسليمه مركز الشرطه المختص واشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص – مع إجراء العلاج الطبي للاطراف.