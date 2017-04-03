ارتفاع قتلى مدينة خان شيخون إلى 58 شخصا

واس-فجر:

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم بالغازات السامة الذي شنه النظام السوري على مدينة خان شيخون إلى ما لا يقل عن 58 شخصا .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن من بين القتلى 11 طفلا ، وأن عدد القتلى قابل للزيادة لوجود عشرات المصابين، بعضهم حالاتهم خطيرة .

وكان المرصد قد أوضح في بيان سابق له أن الهجوم نفذته طائرات حربية سورية مستخدمة ” غازا ساما ” بمنطقة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سورية صباح اليوم .

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