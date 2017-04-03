صحة بيشة ترفع من جاهزيتها بسبب موجة الغبار

متابعات-فجر:

أكدت صحة بيشة جاهزية مستشفياتها وتوافر الاحتياجات الكافية من الأدوية الخاصة بالحساسية والربو وجاهزية أقسام الطوارئ والمراكز الصحية واستعداداتها الطبية والفنية لاستقبال الحالات التي قد تتأثر بموجة الغبار التي تشهدها المحافظة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

كما وجهت صحة بيشة نصائح للجميع وخصت كبار السن والأطفال ومن لدية مشاكل حساسية في الصدر اوالجهاز التنفسي واكدت علي عدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا عند الضرورة والابتعاد عن مثيرات الحساسية كونهم الأكثر تأثراً بالغبار، وننصح ايضا باستخدام الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي .