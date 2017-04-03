الشرطة الأفغانية:مقتل 9 من تنظيم داعش والقبض على اثنين آخرين

متابعات-فجر:

قال مسؤول أفغاني اليوم الثلاثاء، إن تسعة من مسلحي تنظيم داعش قتلوا، وتم القبض على اثنين آخرين في مقاطعة اشين في إقليم نانغارهار بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم حسين مشرقيوال لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء، إن القوات الأمنية شنت عملية تمشيط في منطقة باخاي اليوم.

وأضاف أن تسعة من مسلحي داعش قتلوا، وتم إلقاء القبض على اثنين أخرين بينهم أجنبي.

وأوضح أنه تم تدمير مدفع رشاش، وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر أخرى خلال العملية الأمنية.

وأشار المتحدث إلى أنه لم تقع خسائر في صفوف القوات الأمنية والمدنيين خلال العملية.

من ناحية أخرى لم يرد أي تعليق من داعش بشأن العملية.