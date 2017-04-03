تعرف على حديقة “بروسبكت بارك” في بروكلين

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بروسبكت بارك Prospect Park هي حديقة عامة في بروكلين، تبلغ مساحتها 2.37 كلم مربع، صممها فريدريك لو أولمستد وكالفرت فاوكس، وتم افتتاحها في 19 أكتوبر 1876، تتضمن أهم معالم الحديقة المرج الطويل وهو مرج يمتد على مساحة 36 هكتار، ومنزل النزهة والذي يتضمن عدة مكاتب وقاعة تتسع لحوالي 175 شخص، وفيلا ليتجفيلد وهي المنزل السابق للسيد إيدوين كلارك ليتجفيلد أحد مطوري هذا الحي، وحديقة حيوانات بروسبيكت بارك، ومحمية طبيعية كبيرة بالإضافة إلى مسرح الهواء الطلق الذي يستضيف حفلات مجانية خلال فصل الصيف وملاعب كرة سلة وكرة قدم.