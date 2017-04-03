الأرصاد :سماء غائمة جزئيا على المرتفعات وسحب رعدية ممطرة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية قد يتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.