سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة خلال الإجازة

متابعات _فجر

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، الجولات الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة،ووكالات السفر ومنظمي الرحلات في المنطقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأفان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح، أن الجولات الرقابية شملت الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع السياحي،مؤكداً أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة.