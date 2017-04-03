ضبط مواطنين بحوزتهما مواد مسكرة وكمية من المخدرات بالرياض

متابعات -فجر

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزه الأمنيه للحفاظ على أمن مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل المقام في محافظة رماح ،

فقد تمكنت فرق دوريات الضبط الميداني المشاركه في ضبط الحاله الأمنيه للمهرجان باجراء مسح ميداني وقائي لتأمين سلامة المشاركين و الزائرين .

و من خلال الرصد والمتابعة تم تحديد الاشتباه في مركبة يستقلها شخصان سعوديي الجنسية بدت عليهم علامات الخوف والارتباك حال مشاهدتهما للفرق ، تم استيقافهما و اتضح انهما بحاله غير طبيعية و بتفتيش المركبة حيث عثر بداخلها على عدة قوارير مليئة بمادة المسكر و ( 80 ) حبة مخدرة و كمية من مادة الحشيش المخدر ومبالغ مالية

تم التحفظ على المتهمان و تحريز المضبوطات و إيقافهما بمركز الشرطة المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .