فوائد وضع خل التفاح على الشعر

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يعد خل التفاح من أهم المكونات الطبيعيّة الصحّية، التي تعالج أغلبيّة الأمراض. وذلك يعود إلى غناه بالأحماض، الفيتامينات والأنزيمات الضرورية للجسم. اكتشفي اليوم مع موقع أنوثة فوائد خل التفاح للشعر

فوائد خل التفاح

خل التفاح يخلّصك من قشرة الرأس والحكة بسبب احتوائه على الأحماض التي تحاربها. كل ما عليك فعله هو غسل شعرك بالقليل من الشامبو، ثمّ تدليك رأسك بمزيج يتكوّن من ملعقتان كبيرتان خل التفاح ونصف كوب ماء دافئ، لمدة دقيقتان واتركيه لينشف ثمّ شطّفي.

للحصول على شعر لامع، اخلطي ملعقة كبيرة خل التفاح وكوب ماء ثمّ طبّقي هذا المزيج على شعرك بعد غسله بالشامبو. يمكنك تطبيق هذه الطريقة 3 مرات أسبوعياً.

للتخلّص من البكتيريا الموجودة على الفروة والشعر، بسبب التعرض للعوامل الخارجية، أخلطي ربع كوب خل التفاح مع كوبين ماء بعد غسل شعرك بالشامبو. طبّقي المزيج على شعرك مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم شطّفي، مرة أسبوعياً.

خل التفاح يساعد على نمو الشعر بسبب احتوائه على العناصر الغذائية الضروريّة لتقوية جذور الشعر وتعزيز نموّها.