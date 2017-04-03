غرفة الخرج تقيم دورة “استراتيجيات التخطيط” الاثنين القادم

متابعات _فجر
يقيم مركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج الاثنين القادم دورة تدريبية بعنوان ” استراتيجيات التخطيط “وذلك بقاعة التدريب بمقر الغرفة بمدينة السيح.
وتتناول محاور الدورة التعريف بالخطط الاستراتيجية ، ومراحل صياغة الخطة الاستراتيجية ، ولماذا نخطط وما أهمية التخطيط الاستراتيجي ، وكيفية وضع رؤية واضحة وواقعية للمنظمة تتضمن الوجهة المستقبلية لها والأهداف والآمال والطموحات التي تسعى المنظمة لتحقيقها ، ،إلى جانب عوامل فشل التخطيط الاستراتيجي .
وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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