غرفة الخرج تقيم دورة “استراتيجيات التخطيط” الاثنين القادم

متابعات _فجر

يقيم مركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج الاثنين القادم دورة تدريبية بعنوان ” استراتيجيات التخطيط “وذلك بقاعة التدريب بمقر الغرفة بمدينة السيح.

وتتناول محاور الدورة التعريف بالخطط الاستراتيجية ، ومراحل صياغة الخطة الاستراتيجية ، ولماذا نخطط وما أهمية التخطيط الاستراتيجي ، وكيفية وضع رؤية واضحة وواقعية للمنظمة تتضمن الوجهة المستقبلية لها والأهداف والآمال والطموحات التي تسعى المنظمة لتحقيقها ، ،إلى جانب عوامل فشل التخطيط الاستراتيجي .

وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.

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