الرئيس الأميركي يتبرع براتب أول ثلاثة أشهر

متابعات _فجر

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التبرع براتب أول ثلاثة أشهر إلى إدارة المنتزهات الوطنية التي تدير المنتزهات المنتشرة على الأراضي الأميركية منذ عام 1916.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في مؤتمر صحافي “أعلم أنه في الماضي كانت هناك عدة أسئلة حول وعد الرئيس بالتبرع براتبه للأعمال الخيرية”.

وأضاف “تحدث الرئيس مع مستشاريه واتخذ قرارا بالتبرع براتب الربع الأول من عامه الرئاسي الأول بالكامل، إلى جهة حكومية” هي إدارة المنتزهات الوطنية.

وقدّم سبايسر نيابة عن ترامب شيكا بقيمة 78,333 دولار أميركي إلى وزير الداخلية راين زنكي.

وأفاد الناطق باسم البيت الأبيض “هذا يتضمن كل سنت تلقاه الرئيس” منذ توليه رئاسة أميركا. وكان ترامب قد اتخذ قرارا بالتبرع براتبه كرئيس لأميركا للأعمال الخيرية.