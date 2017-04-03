الأمم المتحدة: العثور على 23 مقبرة جماعية في الكونغو

وكالات – فجر

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين العثور على 23 مقبرة جماعية في منطقة كاساي في الكونغو وهي المنطقة التي شهدت اشتباكات بين إحدى المليشيات وقوات الأمن النظامية.

وقال خوزيه ماريا أراناز رئيس مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان للصحفيين في كينشاسا إن “عدد المقابر الجماعية يرتفع بذلك إلى 23 مقبرة”، مضيفاً أن الأمم المتحدة أخطرت السلطات بشأن المقابر التي تم اكتشافها، وذكر أراناز أن هناك أيضاً تقارير بشأن وجود مقابر جماعية في إقليم لومامي المجاور، ولكن لم يتم التحقق من صحتها حتى الآن.

وتكرر اندلاع أعمال عنف في المنطقة منذ مقتل قائد المليشيات المسلحة في الكونغو كاموينا نسابو على أيدي الشرطة في أغسطس الماضي حيث يحاول أتباعه الانتقام لمقتله ويحاربون ضد الحكومة المركزية التي يعتبرونها ظالمة، وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن المعارك بين الطرفين أودت بحياة المئات وتسببت في تهجير نحو مئتي ألف شخص حتى الآن.