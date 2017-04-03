معالجة تبعات إيقاف برنامج المنح!

بقلم / خالد السليمان

أعلن وزير التعليم إيقاف برنامج المنح في الجامعات الأهلية، وبالتالي إيقاف مكافآت طلاب الامتياز في كليات الطب الأهلية أيضا، والأمر ليس جديدا، فالإيقاف سبق فعليا إعلان الوزير، وبريدي مليء برسائل الطلاب المحتجين والمتورطين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعفي هذا الإعلان الوزارة من التبعات ؟!

على سبيل المثال تسبب برنامج المنح في ارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات وكليات الطب الأهلية ارتفاعا مبالغا فيه، وعانى من ذلك جميع الطلاب الدارسين على حسابهم، فهل ستفرض الوزارة على الجامعات وكليات الطب الأهلية بعد توقف البرنامج العودة إلى أسعارها القديمة أو على الأقل خفضها إلى مستوى منطقي لا يجعل رسوم الفصول الدراسية في بعض جامعاتنا الأهلية يوازي رسوم جامعات مثل هارفورد ويل وستانفورد ؟!

سؤال آخر هل توقفت الوزارة عن الاستمرار في دفع رسوم الطلاب الدارسين حاليا على حساب البرنامج وما هو مصير هؤلاء الطلاب ؟! لأن الأمر سيكون أشبه بمن يتوقف عن تزويد سيارة بالوقود في منتصف الطريق، فيترك ركابها منقطعين في وسط طريق صحراوي بلا حول ولا قوة !

في مسألة أخرى كان لافتا جواب الوزير على سؤال لصحيفة «عكاظ »بوجود نية للسماح للجامعات السعودية باستقبال الطلاب الأجانب من خارج المملكة «ربما لجذب أموال تعليمية أجنبية»، فهل لدى الجامعات السعودية مقاعد فائضة عن حاجة الطلاب السعوديين ؟!

http://okaz.com.sa/article/1537568