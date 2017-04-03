ألمانيا: نواجه تهديدا متزايدا من الهجمات الإلكترونية

وكالات – فجر

قال مسؤولون كبار يوم الاثنين، إن الحكومة الألمانية تسعى بخطى سريعة للاستجابة لتهديد خطير ومتنام لهجمات إلكترونية لكنها تفتقر إلى الإطار القانوني للرد عليها بهجمات إلكترونية من جانبها.

والأمن الإلكتروني مبعث قلق كبير لبرلين مع اقتراب الانتخابات الاتحادية في 24 سبتمبر، وقالت وكالات المخابرات الألمانية في ديسمبر إن روسيا تسعى لاستخدام الدعاية والهجمات الإلكترونية ووسائل أخرى لزعزعة استقرار المجتمع الألماني قبل الانتخابات.

وقالت كاترين سودر نائبة وزير الدفاع للصحفيين في مؤتمر استضافته الأكاديمية الاتحادية لسياسة الأمن وهي هيئة تدريب حكومية ” تهديد الهجمات الإلكترونية يبقيني ساهرة بالليل، هذا لم يعد خيال علمي، إنه موضوع له أهمية هائلة ومتنامية.”

وأضافت أن الجيش الألماني يحقق تقدما بقيامه بإنشاء قيادة جديدة للأمن الإلكتروني ستبدأ العمليات يوم الأربعاء، وسلطت الضوء على تقسيم المسؤوليات بين الجيش ووزارة الداخلية المسؤولة عن الهجمات الالكترونية المحلية.