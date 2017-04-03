الأهلي يجدد عقد اليوناني فيتفا لموسمين

متابعات – فجر
جدّدت إدارة النادي الأهلي عقد محترفها اليوناني فيتفا لمدة موسمين وحتى نهاية موسم 2019 اليوم، وأوضح رئيس الأهلي أحمد المرزوقي: “الإدارة فعّلت تمديد عقد فيتفا لمدة موسمين، وننتظر حضور وكيل أعمال اللاعب للتوقيع على التمديد”.
متابعات – فجر
جدّدت إدارة النادي الأهلي عقد محترفها اليوناني فيتفا لمدة موسمين وحتى نهاية موسم 2019 اليوم، وأوضح رئيس الأهلي أحمد المرزوقي: “الإدارة فعّلت تمديد عقد فيتفا لمدة موسمين، وننتظر حضور وكيل أعمال اللاعب للتوقيع على التمديد”.
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