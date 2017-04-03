الأهلي يجدد عقد اليوناني فيتفا لموسمين

متابعات – فجر

جدّدت إدارة النادي الأهلي عقد محترفها اليوناني فيتفا لمدة موسمين وحتى نهاية موسم 2019 اليوم، وأوضح رئيس الأهلي أحمد المرزوقي: “الإدارة فعّلت تمديد عقد فيتفا لمدة موسمين، وننتظر حضور وكيل أعمال اللاعب للتوقيع على التمديد”.