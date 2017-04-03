طلب نصراوي بتكثيف التواجد الأمني خوفا من احتجاجات جماهيرية

متابعات – فجر

طلب مجلس إدارة نادي النصر بتكثيف التواجد الأمني أمام جميع بوابات النادي، خوفا من احتجاجات الجماهير وحدوث اشتباكات.

وتخشى إدارة النصر من تجمهر أنصار الفريق وحدوث اشتباكات، بعد الهزيمة أمام الهلال صفر / 2 ،في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي.

وكان النصر أيضا قد خسر في المباراة النهائية ببطولة كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة صفر/ 1، وابتعد النصر أيضا عن المنافسة على لقب الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.