الحكومة الفلسطينية تُعرب عن شكرها للمملكة على دعمها المتواصل

واس – فجر

أعربت الحكومة الفلسطينية عن شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني ووقوف المملكة إلى جانبه ومساندته لنيل الحقوق الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة في هذا الصدد إلى إيداع الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة الفلسطينية الذي يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية للفترة من ديسمبر 2016م حتى مارس 2017 بواقع 7.7 مليون دولار شهرياً.

وأكد المجلس خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت في رام الله، أهمية القمة العربية التي عقدت في الأردن، مبيناً أن القمة أحيت العمل العربي المشترك، وحملت قراراتها الهمّ الفلسطيني، وأكدت الثوابت الفلسطينية وقرارات القمم السابقة والتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وتقدمت بلغة واحدة يميزها الوضوح تجاه التحديات كافة، وتجاه سبل التحرك في المرحلة السياسية المقبلة، وجددت التأكيد للعالم أجمع على أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأن لا تنازل عن الثوابت الفلسطينية، مثمناً إقرار التوصيات التي رفعتها فلسطين وأصبحت جزءً من قرارات هذه القمة التاريخية.