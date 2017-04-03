أكثر من 150 عارضًا في معرض التجارة الإلكترونية بالرياض

واس – فجر

يقدم أكثر من 150 عارضًا ممن يستخدم التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي أعمالهم بمختلف المجالات في معرض التجارة الإلكترونية الأول في الرياض بفندق الفورسيزونز خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017، برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويشكل المعرض نوعاً جديداً من الخبرات التي تضيف للمجتمع وتعمل على جمع المهتمين تحت منصة واحدة متخصصة تسهم في تبادل الخبرات، كما يهدف من إقامة مثل هذه المنصات المتخصصة خدمة المجتمع وتحقيق تطلعات الكثير من الشباب الناشئين الذين يسعون للالتقاء بأصحاب الخبرات المختلفة في مكان واحد.

ويستعرض المشاركون تطبيقاتهم التي من خلالها يستطيع الشخص التقدم بطلب تصميم موقع أو إصلاح الأجهزة والجوالات والسيارات في مكانه، كما يمكن الشخص طلب العديد من المنتجات كالعطور والأزياء والأجهزة وشحنها إلى جميع مناطق المملكة وخارجها، إضافة إلى المأكولات والمشروبات، وحجز مواعيد في العيادات عبر التطبيقات.

وتقوم عددّ من الجهات الحكومية والخيرية عبر أجنحتها، بتوعوية زوار المعرض وتقديم النصائح والإرشادات لهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول الموضوعات في اختصاص كل جهة، كما تبين المخاطر والسلبيات التي قد يواجهها أو يعيشها الفرد.

ودعت اللجنة المنظمة للمعرض العوائل والأفراد للحضور والاستمتاع بفعاليات المعرض، والاطلاع على أفضل الحلول التي ستخدم التاجر الصغير وحصوله على الدعم من قبل مشاركات العديد من الشركات الراعية للمعرض وتسويقها لأهم وأبرز الخدمات والمنتجات التي ستقدمها خلال المعرض.

وكانت اللجنة حرصت على إقامته بالتزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، كما وعدت بتقديم جوائز قيمة للحضور.

وحظي المعرض برعايات ضخمة تتقدمهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج تسعة أعشار التابع لصندوق الموارد البشرية “هدف”، ووزارة التجارة والاستثمار ممثلة في “ثقة” ومؤسسة النقد ممثلة في “سداد” والبريد السعودي وشركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى الشركات العملاقة المهتمة في التجارة الالكترونية، كما حظي أيضا برعايات إعلامية من مؤسسات كبرى.

يذكر أن المعرض يختتم أعماله غدًا الثلاثاء، حيث سيفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشر مساء، كما يرصد أكثر من 150 جائزة قيمة للحضور.